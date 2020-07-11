شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء رئيس بلدية الشفاء بالطائف بسبب مشكلة النظافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): أُعفي رئيس بلدية الشفاء الفرعية بالطائف، من منصبه، وذلك بسبب القصور في متطلبات النظافة للمنطقة. أُعفي رئيس بلدية الشفاء الفرعية بالطائف، من منصبه، وذلك بسبب القصور في متطلبات النظافة للمنطقة. وكانت أمانة الطائف وضعت خطة شاملة لتهيئة المواقع السياحية ودعمها بعمليات الإصحاح البيئي وفرق النظافة. ومن المقرر أن تشهد المتنزهات فعاليات خلال الأيام القادمة ضمن خطط إنعاش الموسم السياحي في الطائف.

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