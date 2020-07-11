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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..نفس المكان بزمنين مختلفين في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):أظهرت صورتان اختلاف الأجواء الكبير بين فصلي الشتاء والصيف في تبوك.
ووثق المصور خالد العمراني، أجواء الصيف وأجواء الشتاء من نفس المكان، في صورتين لاقتا تداولا كبيرًا.
وتحتفظ تبوك بجمالها الخاص بكل فصل على مدار العام لتصبح إحدى أهم المناطق السياحية في المملكة.
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