شكرا لمتابعة خبر عن تدخل صارم من " التجارة " بعد محاولات محطات الوقود لاستغلال التسعيرة الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عن ضبط 23 محطة وقود امتنعت عن البيع مع توقيت إعلان المراجعة الشهرية للبنزين. أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عن ضبط 23 محطة وقود امتنعت عن البيع مع توقيت إعلان المراجعة الشهرية للبنزين. وأوضح الحسين أنه تم إلزام ملاك المحطات بفتحها والتعبئة للمستهلكين بالإضافة إلى ضبط مخالفات رفع سعر الوقود عن التسعيرة المقررة.

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