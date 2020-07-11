نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة إلى والد وذوي الشهيد السعيدي

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى والد وذوي الشهيد جندي أول عادل بن يحيي فرحان نعامي السعيدي.

كما نقل نائب أمير المنطقة، تعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الذي كان أحد منسوبي قوة الأفواج الأمنية، واستشهد بالخطوط الأمامية دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأبدى نائب أمير المنطقة، فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن، من جانبه، عبر والد وذوي الشهيد السعيدي، عن شكرهم القيادة الرشيدة ووزير الداخلية وأمير المنطقة ونائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذين استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.