«التأمينات الاجتماعية» تحدد للمستبعدين إجراءات تصحيح البيانات

دون حاجة إلى مراجعة أفرع المؤسسة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طريقة تعديل البيانات الخاصة بالمستفيدين في حالة استبعادهم. وقالت المؤسسة، عبر «تويتر»، ردًا على تساؤل بشأن تعديل بيانات أحد المستفيدين، إنه في حالة اختلاف سبب الاستبعاد الحقيقي عن المسجل يمكن للمستفيد الإطلاع على نموذج عمليات المشترك للتعرف على المستندات المطلوبة؛ لتعديل سبب الاستبعاد، وتقديمها إلكترونيًّا دون الحاجة إلى مراجعة الفرع، وذلك عبر الرابط (اضغط هنا):

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