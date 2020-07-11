شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون يتساءلون " وش أسباب كثرة الطلاق؟ " وناشط اجتماعي: " تدخل الأهل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تساءل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عن أسباب ظاهرة الطلاق، مدشنين وسم " وش أسباب كثرة الطلاق " .
وتباينت الآراء والأسباب التي طرحها الشباب والفتيات، ومن بين المشاركين بالوسم الناشط الاجتماعي " مشعل الزاهد " .
وعدد الزاهد أسباب كثرة الطلاق، والتي منها: " تدخل الأهل بين الزوجين بقصد التفرقة، والجهل وعدم معرفة حقوق الحياة الزوجية، وعدم توافق التفاهم والإحترام بين الزوجين.
وأضاف الزاهد: " إفشاء الأسرار الزوجية للآخرين مما يسبب، تحريض وتخبيب الزوجة ضد زوجها أو العكس " .
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