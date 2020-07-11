شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون يتساءلون " وش أسباب كثرة الطلاق؟ " وناشط اجتماعي: " تدخل الأهل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تساءل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عن أسباب ظاهرة الطلاق، مدشنين وسم " وش أسباب كثرة الطلاق " .

وتباينت الآراء والأسباب التي طرحها الشباب والفتيات، ومن بين المشاركين بالوسم الناشط الاجتماعي " مشعل الزاهد " .

وعدد الزاهد أسباب كثرة الطلاق، والتي منها: " تدخل الأهل بين الزوجين بقصد التفرقة، والجهل وعدم معرفة حقوق الحياة الزوجية، وعدم توافق التفاهم والإحترام بين الزوجين.

وأضاف الزاهد: " إفشاء الأسرار الزوجية للآخرين مما يسبب، تحريض وتخبيب الزوجة ضد زوجها أو العكس " .