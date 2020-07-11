اختفاء غامض لشاب خرج من بقعاء لبريدة.. وذووه يناشدون البحث عنه

ناشد ذوو الشاب المفقود "عبدالكريم علي الدخيل"، البالغ من العمر 16 عامًا، مساعدتهم في البحث والعثور على شقيقهم، بعد تغيبه وانقطاع الاتصال به منذ فجر أمس الخميس في ظروف غامضة.

وتواصلت "عاجل" مع شقيق المفقود الذي قال: "فقدنا عبدالكريم فجر أمس الخميس، ونحن من سكان محافظة بقعاء، ولا نعرف سبب اختفائه، وبحثنا عنه في كل المواقع دون أثر، وتردنا اتصالات عن مواقع شوهد بها في مدينة بريدة، ولكن دون جدوى".

وأضاف: شوهد عبدالكريم، في إحدى محطات البنزين في بقعاء فجر يوم الخميس، وفي الساعة التاسعة صباحًا من نفس اليوم شوهد في أحد مطاعم بريدة، وذلك بعدما نشرنا معلوماته بمواقع التواصل الاجتماعي للبحث عنه، وصلتنا اتصالات من أصحاب تلك المحال".

وناشد شقيق المفقود أهل الخير مساعدتهم بالبحث عنه، أو تزويدهم بأي معلومات تقود للتوصل إليه، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة عند مشاهدته.