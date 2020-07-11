

نواكشوط 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف المسؤول الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر القيام بـ 909 تحليًلا مخبريًا، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد تسجيل85 حالة شفاء إلى 2111 شخصًا.

وابلغ عن تسجيل حالتي وفاة بهذا الوباء،ليصبح عدد المتوفين 146 شخصًا.

// انتهى //

02:08ت م

0178



نواكشوط 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5203 إصابة مؤكدة في البلاد.وأضاف المسؤول الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر القيام بـ 909 تحليًلا مخبريًا، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد تسجيل85 حالة شفاء إلى 2111 شخصًا.وابلغ عن تسجيل حالتي وفاة بهذا الوباء،ليصبح عدد المتوفين 146 شخصًا.// انتهى //02:08ت م0178

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.