السعودية اليوم / إيقاف سبعة مهاجرين غير شرعيين بتونس



تونس 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

أوقفت وحدات من الأمن التونسي سبعة مهاجرين بمحافظة المهدية، كانوا بصدد التحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة، باتجاه الأراضي الايطالية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أنه تم خلال العملية مصادرة زورقًا مطاطيًا وثلاث دراجات نارية، لافتًا إلى انه تم التحفظ على المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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