السعودية اليوم / الإمارات تسجل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

سجّلت الإمارات 473 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأنها سجّلت حالتي وفاة لمصابين ليرتفع عدد الوفيات إلى 330 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 399 حالةً ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 43,969 حالةً.

// انتهى //

00:06ت م

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أبوظبي 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسسجّلت الإمارات 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل عدد المصابين فيها إلى 54,050 حالةً.وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأنها سجّلت حالتي وفاة لمصابين ليرتفع عدد الوفيات إلى 330 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 399 حالةً ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 43,969 حالةً.// انتهى //00:06ت م0169

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