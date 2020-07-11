شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تسجيل الأحكام الجزائية ورد الاعتبار في سجل المحكوم عليهم والان نبدء بالتفاصيل

أنهت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى دراستها «عن بُعد»، لمشروع تعديل مقترح على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بخصوص التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية، ورفعت تقريرها المتضمن رأيها حياله للهيئة العامة بالمجلس التي أقرت إدراجه للمناقشة الأسبوع القادم ضمن جلسات المجلس العادية.

ورأت اللجنة في اجتماعها أهمية الأخذ بالوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية استثمارًا لما وصلت إليه التقنية في هذا العصر من تطور وتقدم، والنصيب الكبير الذي أخذته المملكة في استخدام التقنية في شتى المجالات، بما مكّنها من الوصول إلى مراتب متقدمة بين الدول في توفير التقنيات واستخدامها.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي ما سيحققه استخدام الوسائل الإلكترونية إلى تنظيم الإبلاغات القضائية، والتيسير على جهات التحقيق والمحاكمة بإبلاغ الخصوم والمدعى عليهم بمواعيد الجلسات إبلاغًا صحيحًا مما ينتج عنه انتظامهم في حضور جلسات التحقيق والمحاكمة، ويحقق استثمارًا لوقت وجهد تلك الجهات في سبيل الوصول إلى ما تسعى إليه من سرعة إنهاء القضايا والفصل فيها.

واستعرضت اللجنة ضمن جدول أعمال اجتماعها مقترح إضافة باب جديد لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 2» وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، المقدم استنادًا للمادة «23» من نظام المجلس من عضو المجلس د. أيوب الجربوع، وعضو المجلس السابق د. عبدالله أنصاري.

ويهدف المقترح إلى وضع قواعد لتسجيل الأحكام الجزائية النهائية المكتسبة للقطعية المتعلقة بتسجيل الأحكام الجزائية ورد الاعتبار في سجل المحكوم عليهم، كما يستهدف التخفيف من الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية بما ييسّر سبل الرزق للمحكوم عليه، وبما لا ينتج عنه خطورة كبيرة على الدولة أو المجتمع.