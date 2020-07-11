شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 25 عاما على تفجيرات الخبر.. إيران تدفع الثمن والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت المحكمة أن الحكومة الإيرانية وجهت ودعمت ماديا لإرهابيين من حزب الله فجروا شاحنة مفخخة تزن 5000 رطل في المجمع، مما أسفر عن مقتل 19 طيارا أمريكيا وإصابة أكثر من 400 آخرين في الموقع.
وتعليقا على الحكم، قالت المحامي الرئيسي أدورا ساور من شركة المحاماة الأمريكية: سنواصل السعي لمحاسبة حكومة إيران على هذا الهجوم الإرهابي طالما كان ذلك ضروريا.
ورفع المدعون وهم 14 جريحا من أفراد القوات الجوية الأمريكية و21 من أفراد أسرهم المباشرين، الدعوى بموجب استثناء الإرهاب إلى قانون الحصانات السيادية الأجنبية، والمتهمون هم: جمهورية إيران الإسلامية، وفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، ووزارة المخابرات والأمن الإيرانية، كما يعتزم المحامون متابعة تنفيذ الأحكام من خلال التقاضي الذي يهدف إلى الاستيلاء على الأصول الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 25 عاما على تفجيرات الخبر..
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