شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 25 عاما على تفجيرات الخبر.. إيران تدفع الثمن والان نبدء بالتفاصيل

بعد أكثر من 25 عاما على تفجيرات أبراج الخبر في المنطقة الشرقية، والتي أدت إلى مقتل 19 من القوات الأمريكية وإصابة المئات، حملت محكمة أمريكية إيران المسؤولية الأولى عن تلك العملية الإرهابية، وحكم رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية، بيريل هاويل، من مقاطعة واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي على مدبري التفجير ومخططيه ومؤيديه «وهم إيران وذراعها الإرهابية» - بدفع 819،120،000 دولار إلى 14 طيارا و41 من أفراد أسرهم الذين ما زالوا يعانون منذ ذلك الحين من التفجيرات.

وذكرت المحكمة أن الحكومة الإيرانية وجهت ودعمت ماديا لإرهابيين من حزب الله فجروا شاحنة مفخخة تزن 5000 رطل في المجمع، مما أسفر عن مقتل 19 طيارا أمريكيا وإصابة أكثر من 400 آخرين في الموقع.

وتعليقا على الحكم، قالت المحامي الرئيسي أدورا ساور من شركة المحاماة الأمريكية: سنواصل السعي لمحاسبة حكومة إيران على هذا الهجوم الإرهابي طالما كان ذلك ضروريا.

ورفع المدعون وهم 14 جريحا من أفراد القوات الجوية الأمريكية و21 من أفراد أسرهم المباشرين، الدعوى بموجب استثناء الإرهاب إلى قانون الحصانات السيادية الأجنبية، والمتهمون هم: جمهورية إيران الإسلامية، وفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، ووزارة المخابرات والأمن الإيرانية، كما يعتزم المحامون متابعة تنفيذ الأحكام من خلال التقاضي الذي يهدف إلى الاستيلاء على الأصول الإيرانية.