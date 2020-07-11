شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» والان نبدء بالتفاصيل

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، أمس، حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» في موسمها الثامن، التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين على أكمل وجه، وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين وتكثيف الإجراءات الوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح د. السديس أن الحملة تُعنى بهدفين رئيسين من خلال رؤية تحقق الريادة والتميز في خدمة ضيوف الرحمن وزائري المسجد الحرام ومسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهي: حُسن الوفادة للقاصدين وحُسن الهداية للعالمين.