شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح د. السديس أن الحملة تُعنى بهدفين رئيسين من خلال رؤية تحقق الريادة والتميز في خدمة ضيوف الرحمن وزائري المسجد الحرام ومسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهي: حُسن الوفادة للقاصدين وحُسن الهداية للعالمين.
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