شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 24 مواطنا من غانا وتوغو والان نبدء بالتفاصيل

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـحفظهما الله-، يسّرت سفارتا المملكة لدى جمهوريتي غانا وتوغو عودة 24 مواطنا إلى أرض الوطن. وقدمت سفارة المملكة لدى غانا وسائل المساعدة للمواطنين، بدءًا من التحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا، مرورًا بالترتيبات مع الجانب الغاني، وصولًا لتأمين رحلة العودة.

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