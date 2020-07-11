شكرا لقرائتكم خبر عن الملك وولي العهد يعزيان رئيس كوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، في وفاة رئيس الوزراء في جمهورية كوت ديفوار أمادو غون كوليبالي.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة رئيس الوزراء في جمهورية كوت ديفوار أمادو غون كوليبالي -رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لكم وأسرة الفقيد ولشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، في وفاة رئيس الوزراء في جمهورية كوت ديفوار أمادو غون كوليبالي.

وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء في جمهورية كوت ديفوار أمادو غون كوليبالي -رحمه الله-، وأبعث لكم وأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».