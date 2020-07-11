شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل بجامعة «أم القرى» إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل
وتبدأ المرحلة الثانية يوم 30/ 11/ 1441هـ، المتمثلة في إجراء الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية، وتستمر حتى يوم 2/ 12/ 1441هـ، فيما خصصت الثالثة في يوم 6/ 12/ 1441هـ؛ لإعلان نتائج القبول.
وخصصت الفترة من 6/ 12 - 8/ 12/ 1441هـ، للمرحلة الرابعة لتأكيد الترشيح والفترة من 9- 16/ 12/ 1441هـ؛ للمرحلة الخامسة المتمثلة في الترقيات على المقاعد الشاغرة إن وجدت.
وأشارت العمادة إلى انطلاق العام الجامعي القادم يوم 11/ 1/ 1442.
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