شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل بجامعة «أم القرى» إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى يوم 22/‏‏‏ 11/‏‏‏ 1441هـ موعدًا لبدء المرحلة الأولى من إجراءات ومواعيد القبول للعام الجامعي 1442هـ، في مرحلتي البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع، ويجرى تقديم طلبات الالتحاق عبر بوابة القبول الموحّد، وتستمر حتى يوم 26/‏‏‏ 11/‏‏‏ 1441هـ.

وتبدأ المرحلة الثانية يوم 30/‏‏‏ 11/‏‏‏ 1441هـ، المتمثلة في إجراء الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية، وتستمر حتى يوم 2/‏‏‏ 12/‏‏‏ 1441هـ، فيما خصصت الثالثة في يوم 6/‏‏‏ 12/‏‏‏ 1441هـ؛ لإعلان نتائج القبول.

وخصصت الفترة من 6/‏‏‏ 12 - 8/‏‏‏ 12/‏‏‏ 1441هـ، للمرحلة الرابعة لتأكيد الترشيح والفترة من 9- 16/‏‏‏ 12/‏‏‏ 1441هـ؛ للمرحلة الخامسة المتمثلة في الترقيات على المقاعد الشاغرة إن وجدت.

وأشارت العمادة إلى انطلاق العام الجامعي القادم يوم 11/‏‏‏ 1/‏‏‏ 1442.