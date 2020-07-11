شكرا لقرائتكم خبر عن 250 طبيبا يتطوعون في «كلنا سند» والان نبدء بالتفاصيل

حظيت مبادرة «كلنا سند» بإقبال كبير من الأطباء والممارسين الصحيين الذين تسابقوا للتطوع لخدمة مجتمعهم، وتوفير الاستشارات والنصائح الطبية والصحية في كافة المجالات، انسجامًا مع جهود الدولة وأبطال الصحة في مواجهة جائحة كورونا

وسجّلت المبادرة، التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نحو 250 طبيبًا وممارسًا صحيًا، 45% منهم من الإناث، يعملون في أكثر من 30 تخصصًا، يقدمون عشرات الاستشارات يوميًا، ويسعون إلى تقديم 250 ألف استشارة بنهاية العام 2020.

وأكد قائد المبادرة د. محمد الحمالي أنهم يستهدفون الوصول إلى أكثر من ألفي طبيب وممارس صحي، لتغطية كافة مناطق المملكة، لتقديم مئات الاستشارات الطبية والنصائح الصحية عن بُعد بالصوت والفيديو عبر منصة «موعدي»، بدون مقابل مادي، إسهامًا منهم في تحقيق عدد من الأهداف المستدامة، مثل خدمة المجتمع، وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية، ورفع الوعي الصحي، وتعزيز العدالة في الصحة.

وقال: إن المبادرة التي تأسست في 1 مارس 2020، استفاد منها أكثر من 15 جمعية، مثل جمعية إنسان، وجمعية إيثار، وجمعية الإعاقة الحركية، وجمعية بنيان، مبينًا أنهم لمسوا حب الخير والمشاركة لدى أفراد المجتمع السعودي، وتسابق الكثير من الأطباء والممارسين الصحيين للتسجيل في «كلنا سند»، للمساهمة بما يستطيعون من وقت ومعرفة وجهد.