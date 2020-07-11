شكرا لقرائتكم خبر عن صبغ أكتاف الطرق بجوف بني هاجر والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية جوف بني هاجر، أعمال صبغ أكتاف الطرق، وإزالة المخلفات داخل الأحياء السكنية، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري. ورفعت البلدية وتيرة أعمالها الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، عبر تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لواجهات وأرصفة وأبواب المساجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صبغ أكتاف الطرق بجوف بني هاجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.