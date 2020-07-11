شكرا لقرائتكم خبر عن 110 آلاف فانوس موفر للطاقة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل أن إدارة التشغيل والصيانة أنهت مراحل تنفيذ المشروع للمرحلتين الأولى والثانية، والتي شملت كافة مدن وبلدات الحاضرة، في حين تستعد الأمانة للبدء في المرحلة الثالثة في الحدائق والمتنزهات، إضافة إلى المقابر وعدد من الطرق الصغيرة.
وقال: هذا المشروع من شأنه أن يسهم في تحقيق عناصر إيجابية عدة، من بينها توفير جهد التيار الكهربائي للإنارة، وملاءمة إضاءة فوانيس led لسبل المحافظة على البيئة، والإسهام في تقليل تكاليف الصيانة وقطع الغيار، والزيادة في العمر الافتراضي للإضاءة، خلاف الأخرى العادية.
وأكد أن تطبيق نظام إضاءة led في الطرق والمرافق الخدمية من شأنه أن يسهم في إيجاد طاقة نظيفة، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
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