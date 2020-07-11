شكرا لقرائتكم خبر عن بامتداد 17 كم.. خدمات متكاملة لمرتادي شواطئ الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير إدارة التشجير والري بالهيئة الملكية بالجبيل م. صالح المطيري، اكتمال كافة الخدمات بالجبيل الصناعية لمرتادي الشواطئ، وذلك بأعمال تنظيف الشواطئ الرملية من المخلفات البحرية، وتسوية الشواطئ، والاستمرارية في أعمال النظافة اليومية، وأعمال التعقيم لممرات المشاة، وأماكن الجلوس، وألعاب الأطفال.

وأشار إلى قص المسطحات الخضراء بشكل يومي، وتنفيذ أعمال الصيانة العامة للغطاء النباتي، وصيانة المراوش، ونوافير مياه الشرب، وصيانة نوافير الزينة، وصيانة الإضاءات على امتداد الشريط الساحلي، وتجهيز أماكن الجلوس بشكل يومي، وصيانة ألعاب الأطفال، وتعقيمها بشكل يومي.

وتابع م. المطيري إنه تم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي على امتداد شواطئ مدينة الجبيل الصناعية، والتي تمتد لأكثر من 17 كم، وممرات المشاة بالأحياء السكنية والتي يبلغ مجموع أطوالها 35 كم، بالإضافة إلى ممرات المشاة بالمتنزهات.

ولفت إلى أن الجبيل الصناعية تعد واحة خضراء، إضافة إلى كونها تمثل زاوية التصنيع، وهناك اهتمام بالمتنزهات والشواطئ، بما يخدم الترفيه والسياحة بالمدينة، والتي تعد من أفضل المتنزهات على مستوى المملكة، إذ صممت بأشكال جميلة ومناسبة لروادها ووفرت لها كافة الخدمات التي يحتاج إليها الزوار، ومنها خدمة الإنترنت اللاسلكية، ودورات المياه، ومواقف السيارات، والمظلات، وأماكن للجلوس والشواء، وصنابير مياه الشرب، وممرات للمشاة، وألعاب أطفال، وملاعب رياضية ككرة القدم والطائرة والسلة، وألعاب خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأجهزة للياقة البدنية في المناطق المفتوحة، بالإضافة الى المطاعم والمقاهي.