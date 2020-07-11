شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات طبية حديثة بـ«العناية المتوسطة» لاستيعاب مصابي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

تفقد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د. عبدالعزيز الغامدي، وحدة العناية المتوسطة بمجمع الدمام الطبي، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، التي دشنت مؤخرًا بسعة 15 سريرًا، وتعنى بالمرضى الذين يحتاجون ملاحظة عالية، أو عناية مركزة مخففة؛ لتخفيف الضغط على أقسام العناية الحرجة، وقسم الطوارئ، وكذلك مرضى أقسام التنويم، وذلك ضمن الخطط التوسعية التي اتخذها المجمع لاستيعاب المرضى المصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

تجهيزات حديثة

ووقف الرئيس التنفيذي للتجمع على كافة التجهيزات الطبية الحديثة، التي وفرت في قسم العناية المتوسطة، والتي تواكب احتياجات تقديم أفضل الرعاية الطبية للمرضى، مشيدًا بالجهود المميزة التي يقوم بها مجمع الدمام الطبي، والعاملون فيه، والإجراءات المتبعة، والخطط الموضوعة لرفع الطاقة الاستيعابية بشكل تدريجي وممنهج؛ لمواجهة جائحة كورونا وخدمة المرضى، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح.

اهتمام القيادة

وثمن د. الغامدي ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله-، من رعاية واهتمام لصحة وسلامة المواطن والمقيم، وبمتابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، مؤكدًا حرص وزارة الصحة على تسخير كافة إمكانياتها لتقديم أفضل الخدمات.

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وحدة مساندة للرعاية

من جهته، أعرب المدير العام التنفيذي لمجمع الدمام الطبي ومراكز الرعاية الصحية بقطاعي الدمام والخبر بالإنابة د. محمد الأحمري عن امتنانه للرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالشرقية د. عبدالعزيز الغامدي، على متابعته المستمرة، والوقوف على كافة الخطوات والمبادرات التي ينفذها المجمع، والذي يواكب دعم وجهود وزارة الصحة والتجمع الصحي بالشرقية؛ لمواجهة هذه الجائحة على مستوى المملكة والمنطقة.

وحدة مساندة

وبين أن مجمع الدمام الطبي بكافة كوادره الطبية والإدارية يعملون على تسخير كافة قدراتهم لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الطبية للمرضى. مضيفا إن وحدة العناية المتوسطة تعتبر وحدة مساندة عالية الرعاية والتي يتم نقل المرضى لها بعد تقييم حالاتهم من قبل فرق المساندة الداخلية التي شكلت من أطباء وممارسين صحيين كفرق للفرز والتدخل السريع للعناية التنفسية للمرضى.