شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 23 مسجدا وجامعا بالعيون والان نبدء بالتفاصيل
وحرصت الجمعية على توفير معدات تعقيم إلكترونية مجهزة بالكامل، وقام خلالها فريق تطوعي العيون، ممثلا في اللجنة الميدانية، بالتنسيق وجدولة زيارة مساجد مدينة العيون، وبلدة الوزية، وبناءً على طلب أئمة ومؤذني المساجد، وتنفيذ مهام التعقيم وسط إجراءات احترازية ووقائية.
وأكد قائد فريق العيون التطوعي سعد العيد، أن مشاركة الفريق في مبادرة «لتبقى آمنة»، جاءت امتداداً لجهود الفريق التطوعية منذ تفشي وباء «كورونا» المستجد، وانطلاقاً من مسؤولية وطنية يتفانى أعضاء الفريق على تقديمها باحترافية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعيون صالح الكليب: إن الجمعية بالتعاون مع فريق العيون التطوعي، وفرت وبدعم من أهل الخير ورجال الأعمال بالمدينة، عدد خمسة أجهزة تعقيم كبيرة مع ملحقاتها، ومواد التعقيم المختلفة، لتعقيم المساجد والجوامع في مدينة العيون وما جاورها بشكل دوري.
وأكد مشرف اللجنة الميدانية عساف العساف، أن المبادرة أنهت تعقيم 23 مسجداً وبعدد ساعات تطوعية تجاوزت الـ 32 ساعة، كما تم استقبال وتعقيم بعض الحالات العاجلة للمساجد التي تم فيها رصد حالات إيجابية للمصلين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من الكمامات والقفازات، بالإضافة إلى نظارات السلامة للمتطوعين العاملين بالميدان.
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