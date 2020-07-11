شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية جاهزة لاستقبال السائحين بـ961 مرفقا والان نبدء بالتفاصيل

أنهت أمانة المنطقة الشرقية، تجهيز الواجهات البحرية، والحدائق، وملاعب كرة القدم، والمتنزهات، وذلك تزامنا مع عودة الأنشطة السياحية في المملكة، من خلال تهيئة جميع المرافق السياحية وأماكن التنزه العامة التي يرتادها المتنزهون من العوائل والأفراد خلال فترة الصيف، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير، إضافة إلى تكثيف الجانب الرقابي.

خطة متكاملة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة وضعت خطة متكاملة لتجهيز المرافق العامة والواجهات البحرية والشواطئ والحدائق العامة، من خلال تشكيل فرق عمل للصيانة والتهيئة، لافتا إلى تجهيز الأمانة والبلديات التابعة لها 630 حديقة، و13 متنزها، و94 مضمارا، بالإضافة إلى 10 واجهات بحرية وكورنيشات وتجهيز مجموعة من الساحات، و234 موقعا مختلفا.

تعقيم وتطهير

وأكد جاهزية جميع الحدائق والمرافق الترفيهية من خلال الاهتمام بتعقيمها وتطهيرها، إضافة إلى الانتهاء من تعقيم الأجهزة الرياضية في مضامير المشاة، وصيانة وتجهيز وتعقيم ألعاب الأطفال وتجهيز المسطحات الخضراء، إضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وجميع الخدمات والتجهيزات الخاصة بتلك المرافق، كما تم تحديد مساحات الجلوس على الواجهات البحرية والكورنيشات، ما يضمن مسافات التباعد الاجتماعي بين الزوار.

مواقع جاذبة

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وشدد على أن أمانة المنطقة الشرقية تحرص على زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق الأهداف المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية من خلال تنفيذ المزيد من مشروعات الحدائق والعناية بأعمال التشجير في جميع الأماكن لتوفير متنفس للأهالي والزوار.

بروتوكولات وقائية

وذكر أنه تم وضع بروتوكولات وقائية جديدة للحفاظ على سلامة المتنزهين ومرتادي هذه الأماكن، من خلال تخصيص فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرقابة هذه المرفقات ومساعدة المواطنين والمقيمين من أجل كيفية استخدام هذه المرافق بالشكل الأمثل.

استمتاع بالأجواء

ودعا الصفيان، الجميع، إلى ضرورة التعامل مع المرافق بالشكل الأمثل، والذي يضمن سلامة الجميع ويوفر لهم الاستمتاع بالأجواء في هذه المرافق والاستفادة منها، منوها بأنه في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة حول تلك المرافق يمكنهم رفع الاستفسار أو البلاغ عن طريق مركز البلاغات 940، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمانة.