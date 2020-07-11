شكرا لقرائتكم خبر عن ألف ريال غرامة لتعديات «حجز المواقف» بأحياء الخبر والان نبدء بالتفاصيل

أبدى عدد من المواطنين تذمرهم من حجز البعض المواقف أمام المنازل، في أحياء الخبر، ما يتسبب في تضييق الطريق، والازدحام في الوقوف، وصعوبة الحصول على المواقف.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أن البلدية تعمل بشكل أسبوعي على إزالة التعديات والتجاوزات التي تتم أمام المباني والمحلات التجارية، بدعوى حجز المواقف، والتي تتمثل في وضع أقماع وسلاسل وحواجز مختلفة، وتتم إزالتها فورا، ضمن حملات معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وكذلك التجاوزات على الأرصفة مثل وضع خزانات مياه على الأرصفة، ووجود جلسات خارجية ومستودعات وكبائن غير نظامية.

وأشار م. الزايدي إلى أن البلدية بدأت بفرض غرامات على المنشآت التجارية التي تستغل الساحات والأرصفة، مبينا أن هناك غرامة تصل إلى 1000 ريال على المنشأة التجارية التي تقوم بحجز المواقف وإغلاقها.

وأكد أن البلدية لن تتهاون في رصد وإزالة هذه المخالفات، وستواصل مهامها في جميع الأحياء، للحد من انتشار هذه الظواهر السلبية التي تعد تعديا على الممتلكات العامة، ومن الملوثات البصرية.

Advertisements

وأوضح المواطن محمد الزهراني، أن هذه الطريقة غير حضارية، وأن المواقف ليست ملكا لأحد، موضحا أنها ملك للبلدية وللشارع.

وطالب البلدية والمرور والجهات المختصة، بمخالفة من يغلق المواقف، وأن تكون المخالفة موجهة لمن يقف وقوفا خاطئا فوق الرصيف مثلا.

وأكد المواطن أحمد فهد أن حجز المواقف بشكل غير نظامي يسبب تشوها للحي، بالإضافة إلى احتكار المواقف على الآخرين، ويسبب الازدحام في الوقوف داخل الحي، مطالبا بأن يكون هناك نظام صارم مع من يتعمد فعل ذلك.