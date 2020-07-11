شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير المظلات بشاطئ نصف القمر والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الفرق الميدانية التابعة لإدارة النظافة، ببلدية الظهران، أعمال غسيل وتطهير المظلات بشاطئ نصف القمر؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19». وتواصل بلدية الظهران جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتعقيم الأسطح والأرضيات.

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