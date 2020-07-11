شكرا لقرائتكم خبر عن 36 منشأة تدريبية مخالفة في 60 يوما والان نبدء بالتفاصيل

كشف المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي لـ ”الخليج 365”، أن إجمالي عدد المنشآت التدريبية المخالفة خلال الشهرين الماضيين من هذا العام، بلغ 36 منشأة، فيما بلغت التسويات لتلك المخالفات، 21 تسوية، مؤكدًا إصدار 10 إشعارات، و4 إنذارات، وإيقاف منشأة واحدة وفقاً للنظام.

وأكد العتيبي إمكانية التأكد من اعتماد المنشآت والدورات التدريبية، من خلال القنوات الرسمية التابعة للمؤسسة، من خلال تطبيق «تدريبك» المخصص للهواتف الذكية، أو من خلال إدخال اسم المنشأة التدريبية أو اسم الدورة في صفحة الإدارة العامة للتدريب الأهلي عبر موقع المؤسسة الرسمي؛ للتأكد من نظامية تلك الدورات، أو من خلال خدمة العملاء وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة.

وأضاف إن المؤسسة حريصة على تقديم خدمة التدريب التقني والمهني في كافة مدن ومحافظات المملكة وتطوير منشآتها القائمة بما يحقق تطلعات المستفيدين من تلك المنشآت، بالإضافة إلى متابعة التدريب في المنشآت الأهلية لتجويد وضبط العملية التدريبية، وتطبيق القواعد والإجراءات التنفيذية في حق المخالفين، وفقًا للائحة التدريب في المنشآت الأهلية.

وذكر المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تصريح سابق، أنه منذ بدء تفعيل الدورات التدريبية عن بعد، تزامنا مع جائحة كورونا، وتحول التدريب إلى المنصات الإلكترونية، رصدت المؤسسة في تلك الفترة «71» مخالفة لمعاهد ومراكز تدريبية تم إيقاف الدورات فيها بشكلٍ كامل، بالإضافة إلى أن المؤسسة أصدرت حتى هذه الفترة أكثر من 1700 رخصة تدريب لمدربين معتمدين يعملون تحت منشآت تدريبية مرخصة.