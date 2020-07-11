شكرا لقرائتكم خبر عن 975 جولة رقابية تكشف 140 مخالفة.. وتعقيم 978 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، 140 مخالفة، أمس الأول، في 975 جولة، و3 جولات مشتركة مع الجهات المعنية، شملت 96 مخالفة؛ لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19» في الأسواق والمراكز التجارية، و42 مخالفة تكدس في الأسواق التجارية، ومخالفتين للتكدس في مساكن العمالة.

وكثّفت الفرق التفتيشية جولاتها الرقابية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، ضمن الجولات الميدانية التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات البلدية بحسب الاشتراطات الصحية التي حدّدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن جهود الأمانة عملت على تطهير وتعقيم 978 موقعا، باستخدام 170.765 لترا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 483 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وتم رفع 7600 طن من النفايات، وإزالة 4330 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة 8973 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.

‏‪وجاء التشديد على التعقيم والتطهير العام بشكل يومي ومستمر، باستخدام آليات مطورة لتكثيف الحملات المخصصة للشوارع والأحياء وواجهات المحلات التجارية، والإشرافية على مدار اليوم. ودعت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية.