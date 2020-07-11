شكرا لقرائتكم خبر عن «نقدر نوقفها».. رسالة للتقيد بالتدابير الوقائية والان نبدء بالتفاصيل
استهدفت المبادرة توجيه رسالة للمجتمع بشكل عام، من مواطنين ومقيمين ومسافرين، بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، سعيًا إلى عودة الجميع بحذر لممارسة الحياة الطبيعية، وشكر المدير التنفيذي لمستشفى الأمير سلطان بمليجة جميع الجهات الحكومية والأهلية على مشاركتهم الفاعلة في إنجاح هذه المبادرة.
من جهة أخرى، تواصل عيادة «تطمن» بمستشفى الأمير سلطان بمليجة، استقبال المرضى الذين لديهم أعراض «كورونا»؛ لإجراء الفحص، وتعمل العيادة على مدار 24 ساعة، وتستقبل جميع المواطنين والمقيمين، ومخالفي نظام الإقامة لإجراء الفحص.
وتأتي هذه العيادة ضمن 235 عيادة خصصتها وزارة الصحة في عدد من المراكز الصحية وبعض المستشفيات، لتقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم، لكل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر وسعال واحتقان الحلق وإسهال وفقدان لحاسة الشم والتذوق.
وتُعد هذه العيادات مبادرة جديدة وفرتها وزارة الصحة، لتمكين الأشخاص من استعراض العيادة الأقرب لهم، وبدون حجز مباشر.
كانت هذه تفاصيل خبر «نقدر نوقفها».. رسالة للتقيد بالتدابير الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.