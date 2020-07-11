شكرا لقرائتكم خبر عن «نقدر نوقفها».. رسالة للتقيد بالتدابير الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مستشفى الأمير سلطان بمليجة، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، مبادرة بعنوان «نقدر نوقفها» في ميدان الأمير محمد بن فهد وسط مليجة، وشارك في تنفيذ هذه المبادرة عدد من الجهات الحكومية والأهلية.

استهدفت المبادرة توجيه رسالة للمجتمع بشكل عام، من مواطنين ومقيمين ومسافرين، بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، سعيًا إلى عودة الجميع بحذر لممارسة الحياة الطبيعية، وشكر المدير التنفيذي لمستشفى الأمير سلطان بمليجة جميع الجهات الحكومية والأهلية على مشاركتهم الفاعلة في إنجاح هذه المبادرة.

من جهة أخرى، تواصل عيادة «تطمن» بمستشفى الأمير سلطان بمليجة، استقبال المرضى الذين لديهم أعراض «كورونا»؛ لإجراء الفحص، وتعمل العيادة على مدار 24 ساعة، وتستقبل جميع المواطنين والمقيمين، ومخالفي نظام الإقامة لإجراء الفحص.

وتأتي هذه العيادة ضمن 235 عيادة خصصتها وزارة الصحة في عدد من المراكز الصحية وبعض المستشفيات، لتقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم، لكل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر وسعال واحتقان الحلق وإسهال وفقدان لحاسة الشم والتذوق.

وتُعد هذه العيادات مبادرة جديدة وفرتها وزارة الصحة، لتمكين الأشخاص من استعراض العيادة الأقرب لهم، وبدون حجز مباشر.