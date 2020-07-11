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انطلاق نشامى الحي في أحد رفيدة

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2020-07-11

انطلاق نشامى الحي في أحد رفيدة

بحضور عدد من المسؤولين

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

دشن محافظ أحد رفيدة، متعب المتعب، مبادرة نشامى الحي، التي تنفذها لجنتا التنمية الاجتماعية في المحافظة ومركز الواديين.

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كان ذلك بحضور عدد من المسؤولين، وتحدث محافظ أحد رفيدة، في كلمة ارتجاليه نيابة عن أبناء المحافظة، عن الشكر والتقدير لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لدعمه المتواصل لأبناء المنطقة في جميع المجالات والمبادرات، ثم تحدث رئيس اللجنة محمد بن درع، خلال عرض مقدم من لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة، عن أهداف المبادرة، وتعريف للفرص الـ12.

يُذكر أن أمير عسير، المشرف العام على مشروع نشامى عسير، دشّن مساء أمس الأول مبادرة نشامى الحي، التي تعتبر ضمن مبادرات نشامى عسير.



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