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نجح ريال مدريد في توسيع الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين مطارده المباشر برشلونة؛ وذلك بعدما تغلب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد؛ ليقترب خطوة من التتويج باللقب، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتفصيلاً، افتتح النجم كريم بنزيما أهداف اللقاء من علامة الجزاء في الدقيقة الـ11 رافعًا رصيده إلى الهدف رقم 18 في الليغا هذا الموسم. وعزز ماركو أسينسيو النتيجة بالهدف الثاني بعد مرور 5 دقائق على انطلاق الشوط الثاني.
وبهذه النتيجة رفع النادي الملكي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 35 نقطة بالمركز الـ17 على لائحة الترتيب.
الدوري الإسباني لكرة القدم ريال مدريد برشلونة
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 01:16 AM
وصل إلى النقطة الـ80 بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر برشلونةريال مدريد يفوز على "ألافيس" ويقترب خطوة نحو التتويج بالليغا
نجح ريال مدريد في توسيع الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين مطارده المباشر برشلونة؛ وذلك بعدما تغلب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد؛ ليقترب خطوة من التتويج باللقب، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتفصيلاً، افتتح النجم كريم بنزيما أهداف اللقاء من علامة الجزاء في الدقيقة الـ11 رافعًا رصيده إلى الهدف رقم 18 في الليغا هذا الموسم. وعزز ماركو أسينسيو النتيجة بالهدف الثاني بعد مرور 5 دقائق على انطلاق الشوط الثاني.
وبهذه النتيجة رفع النادي الملكي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 35 نقطة بالمركز الـ17 على لائحة الترتيب.
، ريال مدريد يفوز على "ألافيس" ويقترب خطوة نحو التتويج بالليغا ،
المصدر : الخليج 365
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