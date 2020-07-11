شكرا لمتابعة خبر عن الصيف والشتاء بتبوك في صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بتبوك (صدى):

أظهرت صورتان اختلاف الأجواء الكبير بين فصلي الشتاء والصيف في تبوك.

ووثق المصور خالد العمراني، أجواء الصيف وأجواء الشتاء من نفس المكان، في صورتين لاقتا تداولا كبيرًا.

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وتحتفظ تبوك بجمالها الخاص بكل فصل على مدار العام لتصبح إحدى أهم المناطق السياحية في المملكة.