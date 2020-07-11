سعود متعب: «قضية خالد الدوسري تفتقد النزاهة والكفاءة والمتابعة القانونية»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق المحامي سعود متعب، اليوم الجمعة، من جديد على قضية المعتقل في السجون الأمريكية خالد الدوسري.
وقال "متعب" عبر "تويتر" : "أجتمع في قضية السجين خالد الدوسري: عدم النزاهة القضائية، عدم الشفافية الأعلاميه، عدم الكفاءة الدفاعيه، عدم المتابعة القانونية".
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