شكرا لمتابعة خبر عن سعود متعب: «قضية خالد الدوسري تفتقد النزاهة والكفاءة والمتابعة القانونية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق المحامي سعود متعب، اليوم الجمعة، من جديد على قضية المعتقل في السجون الأمريكية خالد الدوسري.

وقال "متعب" عبر "تويتر" : "أجتمع في قضية السجين خالد الدوسري: عدم النزاهة القضائية، عدم الشفافية الأعلاميه، عدم الكفاءة الدفاعيه، عدم المتابعة القانونية".