إغلاق كورنيش أبحر للمتجهين جنوبًا 840 يومًا.. وأمانة جدة توضح الطرق البديلة

أعلنت أمانة جدة، بالتعاون مع إدارة مرور جدة، اليوم الجمعة، إغلاق طريق كورنيش أبحر للمتجهين جنوبًا، منوهة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن الإغلاق بسبب البدء في مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر لمدة 840 يومًا، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت "الأمانة"، أنه يمكن استخدام الطرق البديلة، وفقًا لما هو موضح بمخطط أرفقته الأمانة مع تغريدتها على «تويتر»، حيث قالت أنه بالنسبة للمتجهين جنوبًا، الدوران من دوار السفينة، ثم الاتجاه شمالًا لطريق الملك عبدالعزيز، وفي ما يخص مرور محلي لقاصدي مرسى الأحلام، وكنز أبحر القادمين من الشمال، عليهم اتخاذ طريق الخدمة لطريق الملك عبدالعزيز، بينما طريق الكورنيش أبحر للمتجهين شمالًا يبقى دون أي تغيير.

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