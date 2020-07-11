احتجاز 3100 سيارة نقل مخالفة أضرت بمساكن وأحياء جدة

قامت أمانة جدة، بضبط نحو 3100 سيارة نقل مخالفة، نظرًا لتكرار وقوفهم عشوائيًّا في عدة مواقع مختلفة أمام المساكن، وبين الشوارع الفرعية في الأحياء، وتسببت في أضرار أثناء وقوفها، ويأتي ذلك ضمن جهود أمانة جدة المتواصلة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري بالمحافظة خلال العام الحالي ٢٠٢٠.

وأوضح المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، وكيل الأمين للبلديات الفرعية، أن المخالفات تنوعت ما بين استغلال للساحات العامة، والشوارع داخل الاحياء السكنية، إضافة لضخ المياه من قبل الصهاريج ورمي مخلفات في مواقع غير مصرح لها.

وكشف عن أن قسم متابعة الناقلات بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية نفّذ جولات ميدانية مكثفة بهدف تطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، التي أسفرت عن ضبط واحتجاز حوالي 3100 ناقلة مخالفة لاستكمال الاجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأكد الزهراني على استمرار جهود البلديات الفرعية والإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية بهدف مكافحة الظواهر السلبية بأحياء محافظة جدة.

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ووجهت أمانة محافظة جدة، الشكر للسكان على تعاونهم في القضاء على المخالفات البلدية، فضلًا عن دعوتها لهم للإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو من خلال تطبيق «بلدي» على الأجهزة الذكية.

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