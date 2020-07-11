مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم مراكز غسيل الكلى في «حضرموت»

قدمت منظمة الصحة العالمية مستلزمات وأجهزة طبية لمراكز غسيل الكلى في محافظة حضرموت، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وستُغطي هذه الأجهزة النقص الحاصل في المرافق الطبية الخاصة بغسيل الكلى بالمحافظة، كما أنها ستسهم في عمل 22,000 جلسة غسيل كلوي.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات المتنوعة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية، ما يعزز الجانب الصحي في مختلف البلدان المحتاجة وخصوصًا اليمن.

يُشار إلى أن المركز، قام بعمل برامج طبية خاصة لعلاج حالات الفشل الكلوي في عديد من المحافظات اليمنية، حيث أسهم ذلك في علاج كثير من المرضى والتخفيف من معاناتهم.

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وكان مركز الملك سلمان للإغاثة، قد أنجز منذ بداية تأسيسه، وحتى الشهر الماضي، نحو 218 مشروعًا صحيًّا متنوعًا شملت جميع المحافظات والمناطق اليمنية، حيث يُعدّ ذلك امتدادًا للعطاء المستمر المقدم من المملكة العربية السعودية لأجل التخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن.

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