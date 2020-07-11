«الصحة» توضح طريقة رعاية أصحاب الأمراض المزمنة لحمايتهم من كورونا

طالبت وزارة الصحة، بأهمية العناية بأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم أكثر الأشخاص تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا كوفيد 19، لكونهم جزء منّا ومسؤوليتنا اليوم حمايتهم.

وكشفت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر منصتها التوعوية في تويتر «عش بصحة»، عن الخطوات المطلوب اتخاذها حينما يكون في المنزل مصاب بمرض مزمن، حيث يجب مساعدته بتوفير جميع أدويته واحتياجاته الطبية، والتزامه بمواعيده الدورية، واتباع نمط حياة صحي، إضافة إلى طلب الاستشارة الطبية له عند الحاجة وذلك عبر تطبيق «صحة».

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