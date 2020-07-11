السعودية اليوم / البرازيل تسجل 1214 وفاة بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

سجلت البرازيل 1214 وفاة و 45048 حالة إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت حتى الآن أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة مؤكدة و 70389 وفاة.

// انتهى //

01:25ت م

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ريو دي جانيرو 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسسجلت البرازيل 1214 وفاة و 45048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت حتى الآن أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة مؤكدة و 70389 وفاة.// انتهى //01:25ت م0176

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