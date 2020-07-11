السعودية اليوم / مصر تسجل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



القاهرة 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 981 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والإسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد فى بيان اليوم أن 521 متعافياً غادروا المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 23 ألفاً و 274 شخصاً.

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 80 ألفاً و 235 حالةً من ضمنهم 23 ألفاً و 274 حالةً شُفيت، و3702 حالة وفاة.

// انتهى //

23:23ت م

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القاهرة 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 981 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 85 حالةً.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والإسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد فى بيان اليوم أن 521 متعافياً غادروا المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 23 ألفاً و 274 شخصاً.وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 80 ألفاً و 235 حالةً من ضمنهم 23 ألفاً و 274 حالةً شُفيت، و3702 حالة وفاة.// انتهى //23:23ت م0166

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