السعودية اليوم / بلدية مركز شعبة نصاب تكثف أعمالها في المراكز والقرى التابعة لها



رفحاء 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

كثفت بلدية مركز شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية، أعمالها في المراكز والقرى التابعة لها, حيث شرعت في صيانة الإنارة والأعمدة في مركز أم رضمة أحد المراكز التابعة لبلدية الشعبة من أجل تحسين المظهر العام، وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري بالمراكز والقرى التابعة لها.

وبدأت إدارة الشؤون الفنية متمثلة في قسم المشاريع بتنفيذ طبقة ms1 لتنفيذ أعمال السفلته بمخطط أحواش الأغنام بـشعبة نصاب، واستكمال أعمال مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة المخططات السكنية.

وأكدت البلدية حرصها على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها الجميع.

// انتهى //

23:18ت م

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