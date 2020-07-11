، "بيتزي" يكشف أسباب رحيله عن المنتخب.. وعن ندرة المهاجمين السعوديين ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشف الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي (السابق)، حقيقة الأخبار التي ترددت حول احتراف مدافع الهلال علي البليهي في الدوري الأرجنتيني.
وقال بيتزي في تصريحات إلى صحيفة "آس" إن علي البليهي لم يُعرض عليه، بل إنه مَن طلب التعاقد معه عندما كان مدربًا لفريق سان لورينزو الأرجنتيني.
الجدير بالذكر أن أنطونيو بيتزي قاد المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وكأس الأمم الآسيوية في أبو ظبي.
وأوضح "بيتزي" سبب رحيله عن المنتخب السعودي قائلاً: لقد تركت المنتخب لأن عقدي انتهى بعد كأس آسيا 2019. أود أن أشكر الجميع خلال إقامتي هناك؛ فقد شعرت بالراحة التامة في السعودية، وأتمنى أن يواصل المشجعون تشجيعهم ومؤازرتهم للمنتخب؛ لأن أداء المنتخب يكون رائعًا في حضورهم.
وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن أسباب ندرة المهاجمين السعوديين تعود إلى أنهم يشاركون قليلاً؛ والسبب أن الأندية تقوم بشراء المهاجمين من الخارج؛ وهذا يقلل من فرصة مشاركة المهاجم السعودي، ودقائق اللعب له أثناء المباراة؛ وهذا يبطِّئ تطوره، ويقلل من قدرته على التنافس.المنتخب السعودي
"بيتزي" يكشف أسباب رحيله عن المنتخب.. وعن ندرة المهاجمين السعوديينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-10
كشف الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي (السابق)، حقيقة الأخبار التي ترددت حول احتراف مدافع الهلال علي البليهي في الدوري الأرجنتيني.
وقال بيتزي في تصريحات إلى صحيفة "آس" إن علي البليهي لم يُعرض عليه، بل إنه مَن طلب التعاقد معه عندما كان مدربًا لفريق سان لورينزو الأرجنتيني.
الجدير بالذكر أن أنطونيو بيتزي قاد المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وكأس الأمم الآسيوية في أبو ظبي.
وأوضح "بيتزي" سبب رحيله عن المنتخب السعودي قائلاً: لقد تركت المنتخب لأن عقدي انتهى بعد كأس آسيا 2019. أود أن أشكر الجميع خلال إقامتي هناك؛ فقد شعرت بالراحة التامة في السعودية، وأتمنى أن يواصل المشجعون تشجيعهم ومؤازرتهم للمنتخب؛ لأن أداء المنتخب يكون رائعًا في حضورهم.
وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن أسباب ندرة المهاجمين السعوديين تعود إلى أنهم يشاركون قليلاً؛ والسبب أن الأندية تقوم بشراء المهاجمين من الخارج؛ وهذا يقلل من فرصة مشاركة المهاجم السعودي، ودقائق اللعب له أثناء المباراة؛ وهذا يبطِّئ تطوره، ويقلل من قدرته على التنافس.
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
10:15 PM
قال إنه مَن طلب التعاقد مع "البليهي" وليس العكس
كشف الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي (السابق)، حقيقة الأخبار التي ترددت حول احتراف مدافع الهلال علي البليهي في الدوري الأرجنتيني.
وقال بيتزي في تصريحات إلى صحيفة "آس" إن علي البليهي لم يُعرض عليه، بل إنه مَن طلب التعاقد معه عندما كان مدربًا لفريق سان لورينزو الأرجنتيني.
الجدير بالذكر أن أنطونيو بيتزي قاد المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وكأس الأمم الآسيوية في أبو ظبي.
وأوضح "بيتزي" سبب رحيله عن المنتخب السعودي قائلاً: لقد تركت المنتخب لأن عقدي انتهى بعد كأس آسيا 2019. أود أن أشكر الجميع خلال إقامتي هناك؛ فقد شعرت بالراحة التامة في السعودية، وأتمنى أن يواصل المشجعون تشجيعهم ومؤازرتهم للمنتخب؛ لأن أداء المنتخب يكون رائعًا في حضورهم.
وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن أسباب ندرة المهاجمين السعوديين تعود إلى أنهم يشاركون قليلاً؛ والسبب أن الأندية تقوم بشراء المهاجمين من الخارج؛ وهذا يقلل من فرصة مشاركة المهاجم السعودي، ودقائق اللعب له أثناء المباراة؛ وهذا يبطِّئ تطوره، ويقلل من قدرته على التنافس.
، "بيتزي" يكشف أسباب رحيله عن المنتخب.. وعن ندرة المهاجمين السعوديين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "بيتزي" يكشف أسباب رحيله عن المنتخب.. وعن ندرة المهاجمين السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.