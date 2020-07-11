، الآسيوي: نوفمبر موعد انطلاق بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات ،

محمد بن مسعود - الدمام - حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الفترة ما بين 4 إلى 15 من شهر نوفمبر المقبل، موعدًا جديدًا لإقامة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، والتي ستقام في تركمانستان، والمؤهلة إلى كأس العالم في جمهورية ليتوانيا 2021، بعد تأجيلها عن موعدها السابق في فبراير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوقعت قرعة كأس آسيا المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.

وتأهل الأخضر السعودي إلى كأس آسيا بعد أن حصد بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثانية لتصفيات غرب آسيا التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة أكتوبر الماضي.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم