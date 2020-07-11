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محمد بن مسعود - الدمام - انخرط لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الأرجنتيني ليوناردو جيل، الجمعة، في تدريبات فريقه خلال معسكره المقام حالياً في أبها، بعد وصوله إلى السعودية قادماً من بلاده.
والتحق لاعب الوسط بتدريبات فريقه بعد تجاوزه الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس "كورونا" التي أكدت سلامته من الوباء وقدرته على المشاركة برفقة زملائه في التدريبات.
الاتحاد
بعد تجاوزه الفحوصات الطبية.."جيل" يشارك في تدريبات الاتحادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-10
انخرط لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الأرجنتيني ليوناردو جيل، الجمعة، في تدريبات فريقه خلال معسكره المقام حالياً في أبها، بعد وصوله إلى السعودية قادماً من بلاده.
والتحق لاعب الوسط بتدريبات فريقه بعد تجاوزه الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس "كورونا" التي أكدت سلامته من الوباء وقدرته على المشاركة برفقة زملائه في التدريبات.
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
09:38 PM
انخرط لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الأرجنتيني ليوناردو جيل، الجمعة، في تدريبات فريقه خلال معسكره المقام حالياً في أبها، بعد وصوله إلى السعودية قادماً من بلاده.
والتحق لاعب الوسط بتدريبات فريقه بعد تجاوزه الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس "كورونا" التي أكدت سلامته من الوباء وقدرته على المشاركة برفقة زملائه في التدريبات.
، بعد تجاوزه الفحوصات الطبية.."جيل" يشارك في تدريبات الاتحاد ،
المصدر : الخليج 365
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