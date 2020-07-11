محمد بن مسعود - الدمام - فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 132.855 حالة وفاة سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 59.260 إصابة جديدة، و799 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا. وأوضحت اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 3.106.931 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 132.855 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل 59.260 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-10 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 59.260 إصابة جديدة، و799 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا. وأوضحت اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 3.106.931 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 132.855 حالة وفاة. Advertisements 10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 10:44 PM فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 132.855 حالة وفاة فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 132.855 حالة وفاة سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 59.260 إصابة جديدة، و799 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا. وأوضحت اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 3.106.931 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 132.855 حالة وفاة. ، خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل 59.260 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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