محمد بن مسعود - الدمام - صدرت موافقة رئيس وكالة الأنباء السعودية على تكليف الزميل علي بن حسن المشنوي مديرًا لمكتب "واس" بالمنطقة الشرقية. ويمتلك الزميل "المشنوي" خبرة في مجال العمل الصحفي والإعلامي؛ إذ عمل مديرًا لمكتب جريدة اليوم بمنطقة عسير، ورئيسًا للقسم الاقتصادي بجريدة الوطن، ومديرًا لمكتب وكالة الأنباء بمنطقة عسير؛ ومارس خلالها العمل الصحفي الميداني؛ وله العديد من التقارير والتحقيقات الصحفية المهنية، كما شارك ضمن العديد من اللجان الإعلامية بمناطق الباحة، وعسير، والشرقية. "الخليج 365" تتقدم للزميل علي المشنوي بخالص التهاني بهذه الثقة لخدمة الوطن سائلين الله –عز وجل- له التوفيق والسداد. "المشنوي" مديرًا لمكتب "واس" بالشرقية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-11 صدرت موافقة رئيس وكالة الأنباء السعودية على تكليف الزميل علي بن حسن المشنوي مديرًا لمكتب "واس" بالمنطقة الشرقية. ويمتلك الزميل "المشنوي" خبرة في مجال العمل الصحفي والإعلامي؛ إذ عمل مديرًا لمكتب جريدة اليوم بمنطقة عسير، ورئيسًا للقسم الاقتصادي بجريدة الوطن، ومديرًا لمكتب وكالة الأنباء بمنطقة عسير؛ ومارس خلالها العمل الصحفي الميداني؛ وله العديد من التقارير والتحقيقات الصحفية المهنية، كما شارك ضمن العديد من اللجان الإعلامية بمناطق الباحة، وعسير، والشرقية. "الخليج 365" تتقدم للزميل علي المشنوي بخالص التهاني بهذه الثقة لخدمة الوطن سائلين الله –عز وجل- له التوفيق والسداد. Advertisements 11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 12:39 AM صدرت موافقة رئيس وكالة الأنباء السعودية على تكليف الزميل علي بن حسن المشنوي مديرًا لمكتب "واس" بالمنطقة الشرقية. ويمتلك الزميل "المشنوي" خبرة في مجال العمل الصحفي والإعلامي؛ إذ عمل مديرًا لمكتب جريدة اليوم بمنطقة عسير، ورئيسًا للقسم الاقتصادي بجريدة الوطن، ومديرًا لمكتب وكالة الأنباء بمنطقة عسير؛ ومارس خلالها العمل الصحفي الميداني؛ وله العديد من التقارير والتحقيقات الصحفية المهنية، كما شارك ضمن العديد من اللجان الإعلامية بمناطق الباحة، وعسير، والشرقية. "الخليج 365" تتقدم للزميل علي المشنوي بخالص التهاني بهذه الثقة لخدمة الوطن سائلين الله –عز وجل- له التوفيق والسداد. ، "المشنوي" مديرًا لمكتب "واس" بالشرقية ،

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