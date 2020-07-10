- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم تعرف على أسعار البنزين قبل وبعد مراجعة شركة أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعرف على أسعار البنزين قبل وبعد مراجعة شركة أرامكو
سجل بنزين 91 مبلغ 1.29 للتر بدلًا عن 0.98 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين بعد تعديلها، حيث جاء سعر بنزين 91 بمبلغ 1.29 للتر بدلًا عن 0.98 ريال لكل لتر، أما بنزين 95 فسجل 1.44 ريال بدلًا عن 1.18 ريال لكل لتر.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 10 يوليو إلى حين إعلان أسعار البنزين الجديدة بحسب الأسواق العالمية.
وكان سعر البنزين قبل 1 يوليو بـ0.67 ريال لكل لتر، أما بنزين 95 فكان بمبلغ 0.82 ريال لكل لتر.
مراجعة أسعار البنزين:
وتتم مراجعة أسعار البنزين في السعودية بشكل شهري، حيث تعني المراجعة الدورية أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.
وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
وعند مراجعة أسعار البنزين يتم الأخذ في الاعتبار أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالميًّا.
ويُمكن للمهتمين الاطلاع على أحدث التغيرات في أسعار الوقود زيارة صفحة المراجعة الدورية بموقع أرامكو على الرابط التالي: (هنا).
اختر البنزين المناسب لسيارتك:
ويناسب بنزين 91 معظم السيارات الحديثة، فيما يعد بنزين 95 الخيار الأمثل للسيارات ذات الأداء العالي؛ فإذا لم تكن متأكدًا من الوقود المناسب لسيارتك، يفضل الرجوع إلى دليل المالك للسيارة أو الاستفسار من الوكيل عن نوع الوقود المناسب. وفي بعض الأحيان يتم وضع ملصق بنوع البنزين المناسب لسيارتك داخل غطاء خزان الوقود.
وفي معظم الأحوال، لن تستفيد المركبة من استخدام وقود ذي رقم أوكتان أعلى من الموصى به في دليل المالك. ذلك يعني أنه باستثناء السيارات ذات الأداء العالي، من غير المحتمل أن تشعر بأي تغييرات تذكر عند استخدامك وقود ذو رقم أوكتان أعلى من الموصى به لسيارتك.
وفي المقابل، فإن استخدام بنزين ذي رقم أوكتان أقل من ذلك الذي أوصى به المصنّع، قد يعرض محرك السيارة لمخاطر وأضرار على المدى الطويل؛ لذلك فإنه من المحتمل أن يؤدي استخدام وقود منخفض الأوكتان- في محرك يتطلب أوكتان أعلى- إلى الإضرار بالمحرك، في حين لا تترتب أي أضرار على المحرك في استخدام درجة أوكتان أعلى من الموصى به.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار البنزين قبل وبعد مراجعة شركة أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.