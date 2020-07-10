2020-07-10

أرامكو تعلن مراجعة الأسعار : بنزين 91 ب 1.29 للتر و 95 ب 1.44 ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أرامكو عن أسعار الوقود الجديدة، اليوم الجمعة، حيث جاء سعر بنزين 91 بمبلغ 1.29 للتر، وبنزين 95 بمبلغ 1.44 لكل لتر.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 10 يوليو إلى حين إعلان أسعار البنزين الجديدة بحسب الأسواق العالمية.

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واعتبارًا من بداية يوليو وصل سعر بنزين 91 إلى 0.98 ريال لكل لتر، بعد أن كان سعره 0.67 ريال لكل لتر، فيما أصبح بنزين 95 بمبلغ 1.18 ريال لكل لتر بدلًا من 0.82 ريال لكل لتر.

مراجعة أسعار البنزين: وتتم مراجعة أسعار البنزين في السعودية بشكل شهري، حيث تعني المراجعة الدورية أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى. وعند مراجعة أسعار البنزين يتم الأخذ في الاعتبار أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالميًّا. ويُمكن للمهتمين الاطلاع على أحدث التغيرات في أسعار الوقود زيارة صفحة المراجعة الدورية بموقع أرامكو على الرابط التالي: (هنا)

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