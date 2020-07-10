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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التقرير الخاص بالفحوصات التي أجريت للاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الخاصة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) وذلك خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 8 يوليو الجاري.
وكشف الاتحاد في تقريره عن وجود 97 حالة إيجابية، بعد أن تم إجراء 1351 فحصاً، شملت لاعبين وإداريين وفنيين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منها 50 حالة للاعبين و47 حالة لإداريين وفنيين.
فيما ظهرت 25 حالة إيجابية بين لاعبي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بعد فحص 781 لاعباً من 20 نادياً.
الاتحاد السعودي لكرة القدم فيروس كورونا الجديد
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 11:27 PM
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التقرير الخاص بالفحوصات التي أجريت للاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الخاصة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) وذلك خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 8 يوليو الجاري.
وكشف الاتحاد في تقريره عن وجود 97 حالة إيجابية، بعد أن تم إجراء 1351 فحصاً، شملت لاعبين وإداريين وفنيين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منها 50 حالة للاعبين و47 حالة لإداريين وفنيين.
فيما ظهرت 25 حالة إيجابية بين لاعبي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بعد فحص 781 لاعباً من 20 نادياً.
، اتحاد القدم يكشف وجود 97 حالة إيجابية بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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