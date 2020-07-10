، شاهد .. سيدة جامعية تبيع الخضار في سوق جدة وتلقى إشادات واسعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: يجب على الشباب أن ينطلقوا في أعمالهم ومشاريعهم

في مبسطها الصغير لبيع الخضراوات والفواكه لم تلتفت سيدة جامعية لنظرات الناس، ووقفت بجانب الرجال تكد وتكدح؛ لتتحول بعد ذلك تلك النظرات إلى نظرات الإشادة والتقدير للعمل الذي تقوم به.

وفي التفاصيل، كسرت "أم سلطان"، التي تحمل شهادة جامعية، حاجز الخوف والعيب بالعمل في سوق الخضار بحي الشاطئ بجدة، وذلك بعد قصة معاناة وكفاح؛ إذ تشمر عن ساعديها فجر كل يوم لبيع الخضراوات والفواكه وكسب الرزق لتعول أسرتها المكونة من خمسة أفراد.

وأكدت في تقرير للإعلامي سلطان السلمي، تم بثه عبر نشرة أخبار التاسعة على قناة mbc، أن مجالات العمل المختلفة في السعودية متاحة للجنسين، وقالت: "لم أكترث لنظرات المجتمع. ربما يكون عملي شيئًا جديدًا، لكن يجب أن نتقبل وجود المرأة في مجالات العمل الشريفة المربحة والمجزية".

وأضافت: "بدأت العمل في هذا المشروع بعد فشل مشاريع سابقة، لم يُكتب لي فيها النجاح والرزق. وعندما جئت إلى سوق الخضار وجدت فيه وحدات (فاضية)؛ فتواصلت مع الأمانة، وأعطتني مساحة مجانية، وبدأت بمبلغ بسيط جدًّا (150 ريالاً)".

ودعت إلى تشجيع الشباب على أن يبدؤوا وينطلقوا في مشاريعهم وأعمالهم؛ لأن هذه الأعمال والمهن والتجارة فيها بركة كبيرة، وربح مُجْزٍ.