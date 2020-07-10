محمد بن مسعود - الدمام - 10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 11:21 PM أغلقت طريق الكورنيش للمتجهين جنوبًا وطالبتهم باستخدام الطريق البديل أمانة جدة تبدأ تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر.. الأحد المقبل أمانة جدة تبدأ تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر.. الأحد المقبل أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع إدارة المرور، إغلاق طريق كورنيش أبحر للمتجهين جنوبًا للبدء بمشروع تطوير ‫الواجهة البحرية بأبحر لمدة، وذلك لمدة 840 يومًا بدءًا من يوم الأحد المقبل؛ ‏وطالبت سالكي الطريق باستخدام الطريق البديل. الكلمات المفتاحية ، أمانة جدة تبدأ تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر.. الأحد المقبل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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