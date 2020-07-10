اخبار السعوديه

عبدالله السلمي يوجه نصيحة لمن يعاني من الوسواس في الدين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله السلمي يوجه نصيحة لمن يعاني من الوسواس في الدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الشيخ عبدالله السلمي أن كل من يعاني من الوسواس في الدين والعبادات عليه كثرة التعوذ بالله من الشيطان.

وأكد "السلمي" في "يستفتونك" إن هذه الوساوس تؤكد أن هذا الشخص في قلبه إيمان بالله؛ لذلك يوسوس له الشيطان.

ونصح من يعاني من الوساوس بقراءة الفاتحة والبقرة وتدبر الآيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله السلمي يوجه نصيحة لمن يعاني من الوسواس في الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا