شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله السلمي يوجه نصيحة لمن يعاني من الوسواس في الدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الشيخ عبدالله السلمي أن كل من يعاني من الوسواس في الدين والعبادات عليه كثرة التعوذ بالله من الشيطان.

وأكد "السلمي" في "يستفتونك" إن هذه الوساوس تؤكد أن هذا الشخص في قلبه إيمان بالله؛ لذلك يوسوس له الشيطان.

ونصح من يعاني من الوساوس بقراءة الفاتحة والبقرة وتدبر الآيات.