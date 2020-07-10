شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله السلمي يوجه نصيحة لمن يعاني من الوسواس في الدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قال الشيخ عبدالله السلمي أن كل من يعاني من الوسواس في الدين والعبادات عليه كثرة التعوذ بالله من الشيطان.
وأكد "السلمي" في "يستفتونك" إن هذه الوساوس تؤكد أن هذا الشخص في قلبه إيمان بالله؛ لذلك يوسوس له الشيطان.
ونصح من يعاني من الوساوس بقراءة الفاتحة والبقرة وتدبر الآيات.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله السلمي يوجه نصيحة لمن يعاني من الوسواس في الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.